Benavente y Rionegro del Puente estrenan nuevos camiones de bomberos

Los nuevos camiones, con motor diésel de 290 CV y un peso de 15.000 kg, cuentan con cabina para tres ocupantes y una cisterna de 3.500 litros. Su carrocería de aluminio anodizado incorpora seis cofres laterales y un cofre posterior con bomba contra incendios centrífuga, operable tanto en alta como en baja presión.

Entre el equipamiento incluido destacan herramientas para incendios, rescate y corte de vehículos, además de una camilla, tableros espinales, puntales de estabilización y herramientas hidráulicas. En el techo se sitúan una escalera de corredera de 8 metros y otra de asalto con descensor.

Estos camiones sustituyen a vehículos con más de dos décadas de servicio, que se mantendrán como unidades de refuerzo para emergencias simultáneas o de gran magnitud.

Formación y puesta en marcha

Antes de su entrada en funcionamiento, los bomberos de Benavente y Rionegro del Puente participarán la próxima semana en jornadas de formación para familiarizarse con las nuevas unidades.

Una vez completada esta fase, los vehículos quedarán plenamente operativos y listos para intervenir en cualquier emergencia dentro de sus zonas de actuación.

Más inversiones para un servicio moderno y eficiente

El presidente Javier Faúndez destacó que, en los últimos dos años, la Diputación ha invertido más de 2,5 millones de euros en la renovación de vehículos del Servicio Provincial de Bomberos, además de los 800.000 euros destinados al Parque Comarcal de Toro.

También anunció la próxima entrega de dos vehículos de rescate en altura, con un coste de 520.000 euros, y la licitación de nuevos camiones para el futuro Parque de Toro y una nodriza para incendios industriales, con un presupuesto de 1,27 millones de euros.

De cara a 2026, el plan incluye 1,1 millones de euros para la construcción del Parque de Alta Sanabria en Requejo y la adquisición de varios vehículos especializados.