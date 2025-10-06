Gobierno Nacional fortalece la capacidad de respuesta de los bomberos

El Gobierno Nacional, a través de la Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos ( entregó equipamiento especializado para rescate acuático a 15 Cuerpos de Bomberos de las provincias de Los Ríos, El Oro, Zamora Chinchipe, Guayas y Santa Elena, como parte de su misión de fortalecer la capacidad operativa de respuesta de los organismos de socorro.

Los Cuerpos de Bomberos beneficiarios corresponden a los siguientes cantones Pueblo Viejo, Quinsaloma Urdaneta, Vinces y Ventanas (Los Ríos) Santa Rosa, El Guabo, Huaquillas y Arenillas (El Oro) Zamora (Zamora Chinchipe) Salitre, Alfredo Baquerizo Moreno Jujan Santa Lucía y Balzar ( y La Libertad (Santa Elena) Estas provincias, en los últimos años, han enfrentado recurrentes inundaciones y desbordamientos de ríos que han ocasionado graves afectaciones a la población, pérdidas de cultivos, daños en viviendas e interrupciones en la movilidad y en la prestación de servicios básicos.

El equipamiento entregado a las provincias incluye indumentaria de protección personal para rescate acuático 32 cascos y 45 chalecos salvavidas así como equipo básico para operaciones en inundaciones, entre ellos 15 aros salvavidas, 30 linternas sumergibles y 15 cuerdas de tiro flotante, con una inversión total de 11 438.

Con esta acción, la Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos ratifica su compromiso de proteger la vida, garantizar la seguridad de la población y reducir los impactos de los eventos adversos en beneficio de la ciudadanía.