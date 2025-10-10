Astillero Río Santiago reparó una unidad de Bomberos de Ensenada

El Astillero Río Santiago reparó, reacondicionó y puso en valor la unidad N° 37 de los Bomberos Voluntarios, un vehículo pesado con 3.900 litros de agua, asegurando que esté en óptimas condiciones para su trabajo operativo diario.

Además, el Astillero ha sido fundamental en la reparación de otras unidades, el madrilado de líneas y el mantenimiento de equipamiento, contribuyendo directamente al funcionamiento eficiente del cuartel.

Desde la institución, su Comisión Directiva, presidida por Ricardo Arenas, junto al Cuerpo Activo y la Escuela de Cadetes, expresaron su agradecimiento al Astillero por su compromiso y colaboración desinteresada, que fortalece la labor de los bomberos y el servicio a la comunidad.