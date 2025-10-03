Bomberos incorporó una hidrogrúa con extensión de 32 metros

Con gran satisfacción, la Asociación de Bomberos Voluntarios de Tres Arroyos presentó la nueva autobomba equipada con una escalera mecánica de 32 metros, una herramienta clave para enfrentar emergencias en edificios de altura.

El presidente de la institución, Eduardo Miqueleiz, destacó que se trató de una inversión económica muy importante pero necesaria: “Hoy la urbanización de Tres Arroyos amerita tener una cosa así, tenemos un montón de edificios de hasta ocho pisos”.

La escalera cuenta con doble función, ya que permite combatir incendios y al mismo tiempo evacuar personas, brindando mayor seguridad tanto a los bomberos como a la población. Además, puede operarse desde el suelo con joystick, evitando riesgos en siniestros de gran magnitud.

Junto a esta adquisición, también se recuperó una unidad de 20 años que fue totalmente reacondicionada en Buenos Aires, quedando como nueva y en pleno funcionamiento.

Miqueleiz subrayó que todo esto fue posible gracias al apoyo constante de la comunidad, aunque recordó que aún quedan rifas disponibles para reponer los fondos invertidos: “Rascamos el fondo de la olla, pero confiamos en que la gente nos siga acompañando”.