Robaron en el cuartel de Bomberos de Lavalle por segundo día consecutivo

Delincuentes ingresaron dos noches seguidas a robar al cuartel de los Bomberos Voluntarios de Lavalle. La primera vez escaparon con una bicicleta y una motosierra. La segunda noche sacaron elementos del camión y escaparon.

La Policía atrapó a 4 sospechosos, pero liberó a tres de ellos. En la mañana volvieron a recapturarlos.

Juan Jaime, presidente de la asociación de Bomberos Voluntarios de Lavalle, lamentó los dos robos que tuvieron en la madrugada del domingo y otro en la madrugada de este martes, en los que ladrones ingresaron al cuartel ubicado en calle San Martín a metros de calle República de Siria, en la Villa Tulumaya.

Contó que el cuerpo activo de bomberos había llegado a descansar después de 15 intervenciones que tuvieron el sábado por el viento Zonda y otros llamados, y mientras dormían los delincuentes entraron al cuartel.

“Aprovecharon para robar una motosierra Husqvarna modelo especial 365 – la cual tiene un valor cercano a los $1.500.000- , y también una bicicleta de uno de los chicos que hacen guardia del cuerpo activo”, la cual utilizaba para ir al cuartel a trabajar.

El segundo robo a los Bomberos Voluntarios de Lavalle

“Anoche también hemos tenido el ingreso de personas”, expresó Juan Jaime a Radio Nihuil. En este segundo hecho 4 hombres fueron detenidos como los presuntos autores.

Según se pudo saber, en el segundo robo, una vecina que estaba alertada por el robo del domingo, llamó a los bomberos para avisarles que unas personas habían entrado al cuartel. El que estaba de guardia llamó a la Policía y atraparon a 4 hombres.

Se habían llevado una bolsa con cables y otros elementos que habían sacado del camión. Las víctimas pidieron que Policía Científica hiciera peritajes en los vehículos, pero indicaron que nunca llegaron.

“Sentimos que estamos en una zona liberada”, expresó una de las víctimas que trabaja con los Bomberos Voluntarios de Lavalle.

Juan Jaime expresó: “Lo que nos sorprende es que se haya dado durante dos noches seguidas y vamos a tener que tomar medidas sobre el tema, más allá de las cámaras de seguridad y todo lo demás que tenemos”.

Los Bomberos Voluntarios de Lavalle pidieron ayuda

Las víctimas de los dos robos intentan recuperar lo que los delincuentes se llevaron. Entre ellos la bicicleta de uno de los bomberos que la usaba para trasladarse e ir a su trabajo.

Pero también pidieron que quien vea la motosierra Husqvarna modelo especial 365 por alguna publicación o alguien que la quiera vender, avisen al 911 o a los mismos Bomberos Voluntarios para intentar recuperarla.

Pero los policías decidieron en ese momento liberar a 3 de ellos y dejar a uno detenido en averiguación de antecedentes. Pero durante la mañana volvieron a capturar a los 3 sospechosos.

Esa motosierra es usada frecuentemente para cortar los árboles o ramas que caen como consecuencia del viento Zonda o como ocurrió hace unas semanas con el viento sur que provocó tantos problemas en Mendoza.

El sábado, luego de usarla durante todo el día, la bajaron del camión para hacerle el mantenimiento correspondiente, y quedó al alcance de los delincuentes.

“No está bueno que le roben a nadie, por supuesto, pero este tipo de instituciones, escuelas, centros de salud… Es un ensañamiento que no tiene ningún sentido”, señaló Juan Jaime sobre los robos en el cuartel de los Bomberos Voluntarios de Lavalle.