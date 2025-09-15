Bomberos Voluntarios de Chacabuco presentaron un nuevo camión

El Intendente Municipal, Darío Golía estuvo presente en la ceremonia de los festejos por los 45 años de la creación de los Bomberos Voluntarios de Chacabuco, donde además presentaron un nuevo camión para combate forestal.

Abrió la lista de alocuciones el Presidente de la Institución Marcelo Cuozzo, quien hizo un repaso de la historia del cuerpo de Bomberos desde sus inicios, agradeciendo las gestiones del Intendente para poder lograr esta adquisición.

A continuación, Esteban Cipollone, jefe activo del cuerpo manifestó: Estar festejando hoy es un orgullo y una satisfacción poder hacerlo y como objetivo propuesto a principio de años de renovar la flota del parque automotor, gracias al Intendente y a la comunidad pudimos lograrlo, para poder prestar el servicio con mayor eficiencia.

Más tarde, Gustavo Díaz Palacios integrante de la Federación de Bomberos de la provincia de Buenos Aires, resaltó que Chacabuco ha tenido muchos cargos desde los años 80 en la Federación y desde Chacabuco estando involucrado se logran muchas cosas a través de la federación.

Cerrando, la cadena de alocuciones el Intendente Municipal, se refirió a la importancia de lo que es contar en una ciudad con un cuerpo activo de Bomberos Voluntarios, donde a todos nos involucra y es ahí donde siempre están ustedes con esa vocación de servicio, con la entrega y el trabajo y que importante es tener a esta prestigiosa institución conducida por todos ustedes. Los felicito y les agradezco en nombre de toda la comunidad.