Entrega de camionetas y equipamientos para bomberos de San Cristóbal

Una camioneta con todo el equipamiento fue recibida por autoridades del Cuartel de Bomberos de San Cristóbal de manos de la vicegobernadora Scaglia, el senador Michlig y el diputado González.

En representación del cuartel de bomberos se encontraban el presidente Roberto Gaitán, el vicepresidente Alberto Ibañez y el vocal 2° Diego Rodríguez.

Fortalecer la prevención y proteger el medio ambiente

Con el objetivo de fortalecer la prevención y el combate de incendios forestales y rurales, el Gobierno de la Provincia de Santa Fe presentó este martes una flota de 22 camionetas que serán incorporadas a tareas operativas de cuidado ambiental y respuesta a emergencias. Esta inversión de más de 2.500 millones de pesos se desarrolla en el marco del Proyecto “Biodiversidad para la Acción Climática”, financiado por un crédito de la Agencia Francesa de Desarrollo (AFD) íntegramente destinado a la protección ambiental, y ejecutado por el Ministerio de Ambiente y Cambio Climático en conjunto con los ministerios de Gobierno e Innovación Pública, de Economía y de Desarrollo Productivo.

Durante el acto, realizado en la explanada de Casa de Gobierno, en Santa Fe, la vicegobernadora Gisela Scaglia recordó que “hace muy poquitos días abrimos los sobres para el nuevo centro de entrenamiento de bomberos voluntarios, y hoy estamos acá con más de 2.500 millones de pesos en equipamiento”.