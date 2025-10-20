Bomberos sufrieron rotura de autobomba durante incendio en el campo

Un intenso incendio rural en los fondos del barrio Asturias puso a prueba a los bomberos voluntarios de San Carlos, dejando al descubierto no solo el esfuerzo diario de estos rescatistas, sino también las dificultades operativas que enfrentan ante la precariedad del equipamiento.

Durante las tareas de extinción, el camión autobomba del destacamento de bomberos de la ciudad de Carolina sufrió una rotura mecánica al operar en terreno difícil, limitando momentáneamente su capacidad de respuesta.

Ante esta situación, se dispuso que el Departamento de Maldonado quedara en estado de alerta, garantizando apoyo logístico y operativo desde otras unidades bomberiles para cualquier contingencia en la zona.

El hecho pone en evidencia tanto el esfuerzo de los efectivos voluntarios como la necesidad de mantener y modernizar el equipamiento esencial para emergencias rurales.