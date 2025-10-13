Denuncian abandono de camión de bomberos en Tamayo

Santo Domingo.– El doctor Yunior Figuereo Mateo denunció públicamente el abandono de uno de los camiones del Cuerpo de Bomberos de Tamayo, el cual lleva meses fuera de servicio y expuesto a la corrosión, sin que se le haya dado una solución concreta.

“Camión de los bomberos de Tamayo, sumido en el abandono, sin dar una respuesta exacta más que le falta una pieza”, escribió Figuereo a través de sus redes sociales, acompañado de una fotografía del vehículo estacionado frente a la institución.

El denunciante explicó que actualmente el cuerpo de bomberos cuenta con dos camiones –uno funcional y otro averiado– además de una unidad rápida más pequeña. Sin embargo, lamentó que el camión dañado permanezca sin ser reparado, pese a la necesidad del municipio.

“Al pasar del tiempo, la corrosión se lo está comiendo. Está ahí, sin dolientes”, expresó.

Figuereo reconoció que anteriormente la institución había logrado avances en infraestructura y equipamiento, pero advirtió que se requiere mayor inversión en herramientas y mantenimiento para seguir prestando un servicio eficiente a la comunidad.

“Los bomberos brindan un buen servicio, incluso arriesgando sus vidas. Hacemos un llamado a las autoridades a darle una manita a esta institución, con relación al equipamiento y para resolver el daño de este camión”, concluyó, recordando que “dos pueden más que uno” en una emergencia.