Donación al cuartel de Bomberos Voluntarios de Costa Norte

La Municipalidad de Mar Chiquita y la Cooperativa Scyco realizaron la donación de una columna y una manguera para hidrantes al Destacamento de Bomberos Voluntarios de la Costa Norte. Del acto de entrega participaron el jefe de la institución, Mario Suárez; junto a la delegada municipal Andrea Lezcano; el gerente de la cooperativa, Luis Facca y demás miembros del cuartel.

La adquisición de este equipamiento es de vital importancia, ya que permitirá abastecer de agua de red con alto caudal a las autobombas de la Institución. Hasta el momento, los bomberos dependían para el llenado de sus unidades del uso de una motobomba para succionar agua cruda del arroyo Vivoratá, un procedimiento más lento y menos eficiente.

Con el desarrollo de la primera etapa de la red en Balneario Mar Chiquita, se había instalado previamente un hidrante subterráneo frente al destacamento con este propósito específico, que con la entrega de hoy ve completados los elementos necesarios para su uso operativo, garantizando así un suministro de agua segura.

Adicionalmente, en el mismo acto se procedió a la entrega de un plano de posicionamiento de los hidrantes subterráneos que se encuentran operativos en la localidad de Mar de Cobo, información que optimizará la respuesta del cuerpo de bomberos en la atención de emergencias en toda la zona.