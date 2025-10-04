Nuevo equipamiento para Bomberos Voluntarios

Bomberos Voluntarios de Trenque Lauquen recibió en el cuartel central equipamiento adquirido por la comisión directiva gracias a la colaboración de la comunidad.

El mismo consta de 4 cascos de rescate y 4 antiparras que serán utilizados en las tareas de rescate vehicular y espacios confinados.

Los cascos tienen sistema de absorción de impactos por deformación de la carcasa exterior, la cual es cerrada y protege contra los riesgos eléctricos, las salpicaduras de metales en fusión y las llamas.

Además se hizo referencia a un tipo de arnés textil de seis puntos que se adapta perfectamente a la forma de la cabeza y otras características interesantes que hacen a la seguridad y comodidad de los bomberos. “Un casco que ayuda a nuestro personal a realizar el ingreso seguro al interior de un vehículo accidentado donde tenemos que tener contacto con la víctima para realizar el salvamento”, destacaron.

Sobre las antiparras, se señaló que están diseñadas para brindar la máxima seguridad y comodidad, fabricadas con un material de policarbonato incoloro de alta calidad, lo que garantiza una visión clara sin distorsiones. Además la pantalla panorámica cuenta con un efecto antirreflejo, lo que mejora la visibilidad y reduce los reflejos molestos. Y tienen un sistema de ventilación indirecta que minimiza el empañamiento, manteniendo los ojos protegidos y la visión nítida, incluso en condiciones de trabajo intensas.

Además, estas gafas son adaptables, lo que las hace adecuadas tanto para aquellos que usan gafas de vista como para quienes requieren el uso de mascarillas respiratorias de corta duración.

“Agradecemos a toda la comunidad que colabora día a día con nuestra institución, trabajamos para brindarle la máxima seguridad a los ciudadanos” remarcaron desde Bomberos.