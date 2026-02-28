Zapopan homenajeó a bomberos jubilados por su servicio a la comunidad

En una emotiva ceremonia realizada en la Base 1 de Bomberos, el Gobierno de Zapopan reconoció la trayectoria de 21 integrantes del Organismo Público Descentralizado Protección Civil y Bomberos que concluyeron su etapa de servicio activo. El homenaje destacó más de treinta años de vocación y compromiso, culminando con la inscripción de sus nombres en el Pasillo de Nuestros Héroes, un espacio dedicado a preservar el legado de quienes marcaron la historia de la corporación.

El Presidente Municipal, Juan José Frangie Saade, encabezó el acto y expresó el eterno agradecimiento de la ciudad hacia los efectivos. Durante su discurso, el alcalde subrayó que formar parte de este equipo requiere una convicción especial que va más allá de un empleo convencional, resaltando la valentía y la fortaleza como pilares de la profesión. Asimismo, hizo una mención especial a las familias de los uniformados, reconociendo que el logro institucional también les pertenece por haber sostenido la carga de la angustia y la preocupación durante décadas de riesgos constantes.

Por su parte, el coordinador municipal de la institución, Mario Alberto Espinosa Ceballos, señaló la importancia de institucionalizar estos reconocimientos para honrar la historia del organismo. El comandante afirmó que la experiencia acumulada por los jubilados será fundamental para la formación de las nuevas generaciones, asegurando que el espíritu de servicio permanece inalterable incluso después del retiro, bajo la premisa de que una vez que se es bombero, se es para toda la vida.

Como símbolo de su trayectoria, a cada uno de los 21 elementos se le entregó un casco antiguo durante la ceremonia. El acto también incluyó un reconocimiento especial para Rosco, un canino especializado en búsqueda y rescate de restos humanos que finalizó nueve años de servicio operativo. En su honor, se entregó una pechera conmemorativa a su cuidador, marcando el cierre de una etapa de inversión histórica en equipamiento e infraestructura que ha consolidado a la corporación de Zapopan como una referencia a nivel nacional.