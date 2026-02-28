Municipio donó una cámara térmica para los Bomberos Voluntarios

La Municipalidad concretó la entrega de equipamiento tecnológico de alta precisión al cuerpo de Bomberos Voluntarios, una medida que permitió elevar significativamente la capacidad operativa y la seguridad del personal ante incendios y emergencias complejas. La incorporación consiste en una cámara térmica de última generación, un dispositivo que representa un salto de calidad en el equipamiento de rescate y que, según las autoridades del cuartel, no es una herramienta habitual en la mayoría de los destacamentos del país.

El vicepresidente de la institución, Oscar “Cachi” Viana, destacó la relevancia de este aporte al señalar que la cámara será fundamental para que el bombero pueda desarrollar su trabajo con mayores garantías de protección personal. El directivo explicó que, si bien el cuerpo ya contaba con equipos autónomos de respiración para operar en ambientes contaminados, hasta el momento carecían de una herramienta que les brindara apoyo visual en condiciones de visibilidad nula.

El funcionamiento de este dispositivo se basa en la detección de calor, lo que permite a los brigadistas operar de manera eficiente en incendios estructurales dentro de viviendas o edificios invadidos por el humo. A través de la tecnología infrarroja, la cámara posibilita la identificación precisa de los focos de mayor temperatura, la localización de posibles víctimas atrapadas y la advertencia de riesgos estructurales o movimientos que resultan imperceptibles a simple vista.

Tras la recepción del equipo, la institución anunció el inicio de una etapa de capacitación específica para el uso adecuado de la nueva tecnología. Viana reconoció que el personal no contaba con experiencia previa en el manejo de cámaras térmicas, pero reafirmó la voluntad de aprendizaje del cuerpo activo, subrayando que la formación constante es la clave para integrar estos avances técnicos al servicio diario que prestan a la comunidad.