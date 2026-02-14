El Mercado Central incorporó una autobomba cero kilómetro a su cuartel

En una jornada clave para la seguridad del predio y sus alrededores, la Corporación del Mercado Central de Buenos Aires presentó oficialmente una nueva unidad autobomba de última generación. La adquisición del vehículo cero kilómetro tuvo como objetivo primordial optimizar la capacidad de respuesta ante incendios y emergencias, tanto dentro del mercado concentrador como en las zonas de influencia.

El cuerpo de bomberos del predio, además de su cobertura interna, mantuvo históricamente un esquema de colaboración operativa con barrios cercanos como Villa Celina y José Hernández, brindando apoyo constante a otros cuarteles de la región cuando la magnitud de los siniestros así lo requirió.

Un avance estratégico en prevención

El jefe del cuartel, comisario Julián Vaccaro, calificó la incorporación como la concreción de un “sueño” institucional. Según destacó el jefe policial, el logro fue posible gracias al trabajo conjunto entre la Corporación, el Ministerio de Seguridad y el compromiso del propio personal de bomberos.

“Contar con un camión cero kilómetro garantiza la debida prevención y permite dar respuesta ante cualquier incidente que pueda surgir”, subrayó Vaccaro durante la presentación.

Modernización y crecimiento

Desde su creación en 1987, el cuartel ha cumplido funciones fundamentales articulando con comisarías y destacamentos vecinos, como el de Tapiales. Las autoridades resaltaron que el crecimiento sostenido del predio en los últimos años, sumado a la radicación de nuevas empresas, hizo que la modernización del equipamiento fuera una necesidad imperiosa.

Con esta unidad, los Bomberos del Mercado Central reforzaron su operatividad, asegurando un estándar de protección acorde a las exigencias logísticas actuales de uno de los puntos estratégicos de la provincia.