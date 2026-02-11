Bomberos de Trelew suman equipamiento de protección personal

La Asociación de Bomberos Voluntarios de Trelew concretó una importante mejora en su logística operativa tras incorporar nuevo equipamiento destinado a la seguridad de su cuerpo activo. En esta oportunidad, la institución adquirió 67 cascos forestales Pyronex, una inversión clave para la modernización de los recursos con los que cuenta el personal.

Estos elementos fueron seleccionados por contar con tecnología de última generación y diversas certificaciones internacionales. De esta manera, se buscó garantizar que los bomberos operen bajo los estándares de seguridad más exigentes durante sus intervenciones en incendios de vegetación y zonas rurales.

Inversión en seguridad y prevención

La adquisición se llevó a cabo a través de la firma Starfire Equipamiento (ver mas), responsable de la importación de los cascos. Con esta acción, la Asociación reafirmó su compromiso con la prevención, priorizando la integridad física de sus integrantes mediante la renovación constante de sus herramientas de trabajo.

Fortalecimiento institucional

Desde la entidad destacaron que este avance permitió fortalecer la capacidad operativa del cuartel. Al dotar al personal con equipos modernos y eficientes, la institución ratificó su objetivo de brindar un servicio acorde a las exigencias actuales, asegurando una respuesta más eficaz ante las emergencias de la comunidad.