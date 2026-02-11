Bomberos Voluntarios de General Pinto con nuevo autobomba

La ciudad de General Pinto vivió una jornada trascendental para la protección civil tras la incorporación oficial de una nueva unidad al parque automotor de los Bomberos Voluntarios. Este avance fue presentado como un paso estratégico para fortalecer la capacidad operativa de la institución y agilizar la respuesta ante siniestros, tanto en la zona urbana como en el resto de la región.

La llegada del vehículo fue el resultado de un esfuerzo articulado que involucró la gestión de fondos propios del cuerpo activo, el apoyo del gobierno local y gestiones legislativas.

Un esfuerzo conjunto de gestión y financiamiento

La adquisición se concretó gracias a la combinación de tres pilares fundamentales:

Recursos propios: Fruto del trabajo y sacrificio permanente de los integrantes de la institución.

Respaldo Municipal: La gestión del intendente Fernando Rodríguez acompañó el proceso con apoyo financiero e institucional.

Apoyo Legislativo: Fue clave la intervención del profesor Alexis Guerrera, vicepresidente de la Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires, quien gestionó subsidios destinados a los bomberos de la ciudad cabecera y de las localidades de Germania y Granada.

Presentación oficial

El acto de recepción contó con la presencia de las máximas autoridades locales, entre ellas el intendente Fernando Rodríguez, el presidente del Concejo Deliberante, Bruno Di Nucci, y el secretario de Coordinación, Emanuel Fidalgo. Durante el encuentro, los funcionarios destacaron que la unidad representa una herramienta vital al servicio de los vecinos.

Desde la institución se resaltó que este logro fue una muestra concreta de cómo el trabajo articulado entre el sector público, las instituciones intermedias y la comunidad se traduce en mejoras reales para la seguridad pública de General Pinto.