Warnes: los Bomberos Voluntarios recibieron su primera autobomba

La localidad de Warnes vivió un momento histórico con la llegada de la primera autobomba destinada al Cuerpo de Bomberos Voluntarios, un logro que representa un paso fundamental para el fortalecimiento del sistema local de respuesta ante emergencias.

La unidad arribó durante el fin de semana y fue recibida con una emotiva caravana que recorrió las calles del pueblo, acompañada por vecinos, autoridades y miembros de la institución, quienes celebraron con orgullo la concreción de un anhelo largamente esperado por la comunidad.

La incorporación del vehículo fue posible gracias al esfuerzo conjunto de la comunidad y a las gestiones sostenidas por la comisión directiva de Bomberos Voluntarios, que trabajó activamente para dotar al cuartel de recursos propios y mejorar su capacidad operativa. Hasta ahora, la institución dependía del apoyo de unidades provenientes de localidades vecinas para atender situaciones de incendio u otras emergencias.

Desde el cuerpo activo destacaron que la autobomba permitirá optimizar los tiempos de respuesta y brindar mayor seguridad tanto a los bomberos como a los habitantes de Warnes. Asimismo, remarcaron la importancia del acompañamiento de la comunidad, cuyo compromiso fue clave para alcanzar este objetivo.

La llegada de la autobomba no solo fortalece a la institución, sino que también marca un hito en el crecimiento y la organización de los Bomberos Voluntarios de Warnes, consolidando un servicio esencial para la protección de vidas y bienes en la localidad.