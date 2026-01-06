La Asociación de Bomberos Voluntarios celebró 75 años de historia

En las afueras de la sede del cuartel, ubicada en avenida Del Valle y calle 2, se llevó adelante el acto central por los 75 años de la creación de la Asociación de Bomberos Voluntarios de Balcarce, fundada el 6 de enero de 1951.

La ceremonia contó con la presencia del intendente Esteban Reino, el secretario de Gobierno Ricardo Stoppani, el presidente de la Asociación de Bomberos Voluntarios, Silvio Cattáneo, el jefe del Cuerpo Activo, Federico Mancini, el presidente del Honorable Concejo Deliberante, Agustín Cassini, además de autoridades políticas, exintegrantes del Consejo Directivo, colaboradores, Cuerpo Activo, Cuerpo de Reserva, Escuela de Cadetes, familiares de bomberos y vecinos.

El acto comenzó con la entrada de las banderas de ceremonia y, posteriormente, se dio inicio formal a la jornada con las palabras del presidente de la Asociación, Silvio Cattáneo, del secretario de Gobierno, Ricardo Stoppani, y de Norberto Mateos, socio fundador de la institución.

Durante el desarrollo del acto se realizó un minuto de silencio en memoria de quienes formaron parte de la Asociación a lo largo de estos 75 años y ya no están, y se concretaron reconocimientos a personas que tuvieron un rol fundamental en los inicios y en la consolidación de la entidad.

Más tarde, se procedió al descubrimiento de una placa conmemorativa por el 75° aniversario, como símbolo institucional de la fecha. La placa fue bendecida por el Diácono, Walter De Santis.

Uno de los momentos destacados fue la presentación de la cápsula del tiempo de la Asociación de Bomberos Voluntarios, en la que se colocaron elementos de valor simbólico y emocional vinculados a la historia de la institución. La cápsula será enterrada y abierta en el año 2051, cuando se cumplan 100 años de la creación de la Asociación.

Como cierre, familiares de quienes formaron parte de la institución y ya no están fueron invitados a encender una vela en su memoria, en un gesto colectivo de recuerdo y reconocimiento.

Finalizado el acto, se recordó que las actividades conmemorativas continuarán este domingo a las 9, nuevamente en el mismo espacio frente al cuartel.