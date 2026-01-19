Se prendió fuego un galpón de mercadería en La Boca

CABA.- Un feroz incendio que se originó en un depósito de mercadería en el barrio porteño de La Boca provocó que se lleve a cabo un amplio operativo en el lugar para contener las llamas. En principio, solo una persona tuvo que ser atendida por los servicios de emergencia y cuatro dotaciones de bomberos trabajaron en el lugar.

El foco se originó en un galpón que estaba ubicado en la avenida Pedro de Mendoza al 2900, entre Carlos F. Melo e Irala, a metros de la desembocadura del Riachuelo y a pocas cuadras de la cancha de Boca Juniors.

Según informaron fuentes del operativo, el fuego afectó un depósito de aproximadamente 40 por 10 metros. Las dotaciones trabajaron para evitar la propagación hacia un segundo galpón lindero, utilizando dos líneas de 51 milímetros de Bomberos de la Ciudad y tres líneas de 38 milímetros correspondientes a Bomberos Voluntarios, con ataque desde el frente, el contrafrente y el interior del lugar.

En el lugar participaron efectivos de los Bomberos Voluntarios de La Boca, personal de Vuelta de Rocha, integrantes de la Estación 3 de la Ciudad y miembros del destacamento Boca de la Ciudad. Además, la respuesta incluyó el trabajo coordinado de la Policía y el SAME, que colaboraron en el control del área, la asistencia sanitaria y la prevención de incidentes entre los presentes.