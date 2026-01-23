Un nuevo logro para los Bomberos Voluntarios de Marisol

El Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Marisol suma un nuevo e importante avance en su constante proceso de fortalecimiento institucional. En los próximos días, el cuartel incorporará una nueva unidad de rescate urbano, que permitirá mejorar significativamente la capacidad de respuesta ante emergencias en la villa balnearia y zonas aledañas.

Desde la institución destacaron que esta incorporación es el resultado del esfuerzo conjunto de la comunidad, las gestiones realizadas y el compromiso permanente de quienes acompañan el trabajo de los bomberos. “Agradecemos a todos los que hicieron posible este logro”, expresaron desde el cuartel, remarcando el valor del apoyo recibido.

La llegada de la nueva unidad representa un paso clave para optimizar las tareas operativas, especialmente en intervenciones complejas que requieren equipamiento específico y mayor capacidad técnica.

Con esta incorporación, los Bomberos de Marisol continúan consolidando su crecimiento y reafirmando su compromiso con la seguridad y el bienestar de la comunidad.