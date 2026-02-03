Bomberos Voluntarios de Mar de Ajó incorporaron nuevo equipamiento

El Cuartel de Bomberos Voluntarios de Mar de Ajó incorporó nuevo material operativo destinado a fortalecer su capacidad de respuesta ante incendios y emergencias, a partir de una inversión de 26 mil dólares financiada mediante la cuota solidaria incluida, de forma voluntaria, en las facturas de electricidad.

La iniciativa se sostiene gracias al aporte de los usuarios de las cooperativas eléctricas CESOP y CLYFEMA, quienes optan por sumar una contribución adicional en su boleta de luz para apoyar el servicio bomberil local. La recaudación obtenida permitió realizar una inversión significativa orientada a mejorar la seguridad y las condiciones de trabajo del personal.

Entre los elementos adquiridos se encuentran 15 equipos estructurales marca Iturri, compuestos por chaquetón y pantalón, 15 pares de guantes estructurales Lion, 15 capuchas ignífugas, 15 pares de borceguíes especiales para incendios y dos mochilas sopladoras, equipamiento fundamental para la labor diaria en situaciones de riesgo.

El nuevo material será destinado a intervenciones en incendios y distintas emergencias, reforzando la capacidad operativa del cuartel y permitiendo brindar un servicio más eficiente y seguro a la comunidad de San Bernardo y Mar de Ajó.

Desde la institución destacaron el valor del compromiso de los vecinos y subrayaron que el aporte voluntario canalizado a través de la factura de electricidad resulta clave para sostener y modernizar el equipamiento, garantizando una mejor respuesta ante situaciones críticas.