Renovación del Seguro Nacional de Bomberos Voluntarios

CABA.- El Consejo de Federaciones de Bomberos Voluntarios de la República Argentina (CFBVRA) informa que ha sido renovada la Póliza del Seguro Nacional de Bomberos Voluntarios.

La cobertura, contratada por el Ministerio de Capital Humano de la Nación y brindada por Nación Seguros S.A., continúa garantizando la protección de los integrantes del Sistema Nacional de Bomberos Voluntarios (SNBV) en todo el país.

Cabe mencionar que la renovación de esta póliza fue posible gracias a las gestiones realizadas por el Consejo de Federaciones de Bomberos Voluntarios de la República Argentina, en conjunto con Nación Seguros S.A.

La nueva póliza entra en vigencia el día 1° de febrero de 2026 y se extenderá hasta el día 1° de febrero de 2027.

Asimismo, esta medida brinda cobertura integral a los 58 mil miembros del SNBV en caso de accidentes ocurridos en el marco de la actividad bomberil.

Fuente: bomberosra.org.ar