Ian Villa: El bombero que se volvió pirómano en Chile

Ian Villa, quien era teniente de su compañía, justificó el inicio del incendio de 10 hectáreas en Coronel únicamente “por huevón”. Tras ser delatado por sus compañeros y confesar el hecho, el tribunal lo envió a prisión preventiva advirtiendo que arriesga hasta 20 años de cárcel

El Juzgado de Garantía de Coronel (530 kms al sur de Santiago), decretó prisión preventiva este martes para Ian Villa Sanhueza (29), exbrigadista de la Corporación Nacional Forestal (Conaf) y ahora exbombero, por su responsabilidad en el incendio que consumió al menos 10 hectáreas en el sector de Patagual de dicha comuna.

Tras ser denunciado a la policía por sus propios pares de la Novena Compañía de Bomberos de Coronel, Villa confesó su participación en el hecho y ahora arriesga hasta 20 años de cárcel.

De acuerdo a antecedentes de la investigación, Villa se encontraba de guardia la noche del 6 de enero y poco antes de la medianoche, se dirigió en su vehículo a unos 100 metros para fumar marihuana. Allí comenzó a juntar restos de pinos y les prendió fuego, desatando un incendio que duró varios días y consumió 10 hectáreas.

En su declaración, Villa confesó que inició el fuego “por huevón y por estar con los efectos de la marihuana. No tengo otro motivo”.

En la investigación también se pudo hacer un seguimiento del trayecto que efectuó el exvoluntario de Bomberos en su vehículo, logrando dar con el momento justo en que hace una parada y luego se inician las llamas. Tras ello, el bombero pirómano volvió al cuartel para coordinar y combatir el fuego que él mismo había provocado, tal como quedó registrado en varios videos.

Así las cosas, Villa, que ostentaba el cargo de teniente, fue expulsado de inmediato de las filas bomberiles y de la Conaf, decretando el tribunal un plazo de tres meses para la investigación.

El abogado querellante, Enrique Hernández, declaró a T13 que “a nosotros no nos cabe duda de que una persona que tenga los mínimos conocimientos puede entender que el fuego, cuando se inicia, puede ser incontrolable”.

“Mas allá del argumento, él cometió este delito con plena conciencia y también con conocimientos acabados que le da su calidad de bombero brigadista”, remató Hernández.

