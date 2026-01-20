Bomberos son atacados mientras combatían incendios en Angol

El Cuerpo de Bomberos de Angol informó en la madrugada que unidades de la institución, que se encontraban trabajando en un incendio forestal en el sector Colonia Manuel Rodríguez, fueron atacadas “produjeron graves hechos que alteraron las condiciones mínimas de seguridad en el lugar”. Según detallaron, el personal fue objeto de amenazas por parte de personas presentes en el sector, “registrándose además diversos disparos de armas de fuego, así como daños directos a una unidad perteneciente a la fuerza de tarea de la Región de Los Ríos, situaciones que constituyen un riesgo inminente para la integridad física de nuestros voluntarios y del personal de apoyo”.

Tras esto, optaron por retirar el personal del lugar del siniestro. “Lamentamos profundamente esta situación y reiteramos nuestro compromiso permanente con la comunidad, el cual solo puede ejercerse cuando existen condiciones mínimas de seguridad para el desarrollo de nuestras labores”, finalizó el comunicado. El hecho fue condenado por el Presidente Gabriel Boric, quien utilizó la red social X para señalar que “en Angol un grupo de delincuentes apedreó un carro de bomberos que estaba combatiendo incendios. Miserables”. Añadió que “hemos dispuesto la presencia de COP y FFAA en el sector y el JEDENA tiene toda la facultad de decretar restricciones a la libertad de movimiento donde evalúe que corresponda”.

Fuente: Emol.com – www.emol.com