Bomberos contarán con espacios adecuados para enfrentar emergencias

Con el objetivo de fortalecer la capacidad operativa y mejorar las condiciones de funcionamiento de los servicios de emergencia en sectores rurales, se inauguró el proyecto de mejoramiento del Cuartel de Bomberos de Pahuil, iniciativa que permitirá mejorar la infraestructura de la 3ª Compañía de Bomberos de Chanco, en beneficio directo de la comunidad local.

“Estamos muy contentos de estar en la Tercera Compañía del Cuerpo de Bomberos de Chanco, inaugurando esta tremenda infraestructura. Sin duda, las condiciones que ellos tenían antes y las que tienen hoy son completamente distintas, y eso es gracias al Gobierno Regional, al municipio y a los consejeros y consejeras regionales. Hoy estamos inaugurando este importante cuartel, porque invertir en Bomberos es invertir en seguridad, es invertir en apoyo a la comunidad, y eso es algo que vamos a seguir haciendo con mucho gusto siempre”. Puntualizó el Gobernador del Maule, Pedro Pablo Álvarez-Salamanca.

El alcalde Marcelo Waddington indicó que “Invertir en Bomberos es invertir en seguridad, es invertir en la tranquilidad de saber que estaremos bien protegidos. Bomberos es una institución que, a lo largo del tiempo, ha demostrado estar profundamente comprometida con la comunidad, jugándose por ella y estando siempre en la primera línea en cada minuto de peligro. Por lo tanto, este proyecto hace justicia a la necesidad de seguir mejorando su infraestructura y los espacios que utilizan para realizar guardias nocturnas, para acuartelarse y mantenerse atentos ante cualquier emergencia. Como ciudadano de Chanco, me siento muy feliz de que estas instituciones sean apoyadas por el Gobierno Regional a través de una inversión tan importante”.

El proyecto contempla la ampliación del cuartel existente mediante la construcción de una nueva edificación de 71,22 metros cuadrados, desarrollada en dos niveles sobre radier de hormigón, con estructura de madera y revestimiento exterior en panel de acero trapezoidal, manteniendo coherencia con la materialidad del recinto actual. Esta ampliación permitirá contar con nuevos espacios para el descanso, preparación y operación del voluntariado bomberil, asegurando una mejor respuesta ante emergencias durante las 24 horas del día.

El Delegado Presidencial Regional, Humberto Aqueveque, acotó que “poder contar con estos espacios, donde los Bomberos puedan desarrollar de buena manera su labor al servicio de las distintas comunidades, es algo tremendamente valioso. Por eso, es muy destacable el trabajo que está desarrollando el Gobierno Regional, a través de sus consejeros y consejeras regionales y, por cierto, del Gobernador Regional, ya que da cuenta de proyectos que han permitido que sectores rurales cuenten con compañías de Bomberos mejor equipadas, más cercanas a los territorios y con mayor capacidad de respuesta ante cualquier emergencia”.

Pablo Veloso, Superintendente del Cuerpo de Bomberos de Chanco, añadió que “para nosotros, como Cuerpo de Bomberos, es muy difícil acceder a este tipo de iniciativas, especialmente para compañías pequeñas, ya que cuesta bastante poder construir un cuartel o adquirir otro tipo de material. Por eso, que el Gobierno Regional nos apoye con este tipo de proyectos ha sido un motivo de enorme alegría y un impulso muy significativo para nuestra labor”.

La nueva infraestructura considera, en su primer nivel, un salón de uso múltiple y kitchenette, mientras que en el segundo nivel se habilitarán dos dormitorios y una sala de equipos. Asimismo, el proyecto incluye el mejoramiento de las construcciones existentes, incorporando la renovación de revestimientos, la reposición de radieres, la adecuación de uno de los baños con criterios de accesibilidad universal y la mejora de los servicios higiénicos.

En la ocasión estuvieron presentes los consejeros regionales Juan Andrés Muñoz y Francisco José Ruiz, quienes destacaron el compromiso del Gobierno del Maule con este tipo de iniciativas, orientadas a fortalecer la seguridad, dignificar la labor voluntaria de Bomberos y avanzar en equidad territorial, especialmente en sectores rurales de la región.

Esta iniciativa beneficiará directamente a la 3ª Compañía de Bomberos de Chanco y, de manera indirecta, a las vecinas y vecinos de la localidad de Pahuil y sectores aledaños, mejorando la cobertura y calidad del servicio de atención de emergencias comunales. El proyecto cuenta con una inversión de 181 millones de pesos, financiada por el Gobierno Regional del Maule, reafirmando su compromiso con la equidad territorial y el fortalecimiento de la infraestructura crítica en las comunas rurales de la región.