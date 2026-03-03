Bomberos Voluntarios de Concepción incorporó una nueva ambulancia

Los Bomberos Voluntarios de la ciudad de Concepción, concretaron una mejora significativa en su capacidad de asistencia sanitaria con la llegada de una nueva ambulancia. La unidad fue presentada oficialmente y se integró de manera inmediata al parque automotor de la institución, quedando a disposición permanente para la cobertura de traslados y la atención de incidentes en la vía pública.

Esta adquisición representó un avance estratégico para el cuartel, permitiendo fortalecer el servicio de respuesta rápida ante llamadas de auxilio que requieran soporte vital y estabilización de pacientes antes de su llegada a los centros asistenciales. Con la puesta en funcionamiento de este móvil, los brigadistas de Concepción ampliaron su radio de cobertura y optimizaron los tiempos de intervención en situaciones críticas donde la celeridad es determinante para salvar vidas.

Desde la institución destacaron que contar con un vehículo equipado específicamente para la atención de emergencias médicas permite aliviar la carga de trabajo de otras unidades y garantiza un servicio más profesional a la ciudadanía. La nueva ambulancia ya se encuentra operativa las 24 horas, reafirmando el compromiso del cuerpo de voluntarios con la seguridad y la salud de todos los habitantes de la región.