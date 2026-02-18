Robaron materiales a Bomberos y peligra la construcción del cuartel

Un nuevo golpe sufrió el cuartel de Bomberos Voluntarios y Rescate Combate de las Piedras de Río Piedras. En medio del traslado hacia el terreno donde proyectan construir su sede propia, delincuentes robaron seis columnas de hierro ya armadas, fundamentales para la obra.

Paola López, presidenta de la institución, dijo que el hecho ocurrió el 11 de febrero, cuando advirtieron que seis de las doce columnas preparadas habían sido sustraídas. “Eran columnas hechas con hierro del 10, seis varillas cada una y 18 estribos. Todo salió de mi bolsillo porque no contamos con colaboración económica”, señaló.

López remarcó que el daño no fue solo el robo, sino la destrucción del trabajo previo. “Es un pueblo chico, todos nos conocemos. Robar a los bomberos es como robar en tu propia casa, es como robarle a tu propia madre”, dijo con visible indignación.

Gracias al accionar del destacamento policial de Río Piedras, se logró recuperar parte del material en un domicilio cercano al futuro emplazamiento del cuartel. Sin embargo, las columnas estaban desarmadas y no se recuperó la totalidad de los hierros. Hasta el momento no hay detenidos y la investigación continúa.

Un cuartel que se construye a pulmón

La institución cuenta con personería jurídica desde diciembre de 2024 y atraviesa un proceso de organización y crecimiento con enormes limitaciones. López explicó que no reciben aportes económicos regulares y que todo se sostiene con el esfuerzo personal de sus integrantes.

“Nos hace falta todo”, resumió. En ese sentido, pidió especialmente colaboración con materiales de construcción para poder avanzar con el nuevo cuartel.

Además, detalló que la situación de movilidad es crítica. De los vehículos que habían puesto a disposición de manera personal, tres quedaron fuera de servicio y solo uno continúa operativo. También realizaron gestiones ante distintos organismos, sin respuestas favorables hasta el momento.

La presidenta indicó que cualquier ayuda es bienvenida, ya sea materiales, vehículos en desuso o aportes económicos. Quienes deseen colaborar pueden comunicarse al 3876 57 22 22 o realizar transferencias al alias FLECHA.IDEA.CIFRA, a nombre de López Graciela Paola.

Mientras continúan las gestiones y la investigación por el robo, el cuerpo de bomberos sigue trabajando “por vocación y compromiso con la comunidad”, intentando que el sueño del cuartel propio no se detenga pese a las dificultades.