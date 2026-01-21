21 de enero: Homenaje y memoria a los Bomberos de Puerto Madryn

Desde 1994, el incendio ocurrido en un campo en Puerto Madryn, provincia de Chubut, donde fallecieron 25 bomberos voluntarios, marcó un antes y un después en la historia del Sistema Nacional de Bomberos Voluntarios.

Este triste acontecimiento fue un llamado de atención y de toma de conciencia sobre las condiciones de trabajo de los bomberos voluntarios, la necesidad de extremar las medidas de seguridad y de poner el foco en el profesionalismo y la capacitación en el abordaje de las emergencias.

A más de tres décadas de aquel incendio, la jornada del 21 de enero es una fecha de reflexión, respeto y reconocimiento colectivo.

En este día de homenaje, nos solidarizamos con las familias que perdieron a sus seres queridos y recordamos a quienes dieron su vida brindando un servicio a la comunidad:

Daniel Araya, Mauricio Arcajo, Andrea Borredá, Ramiro Cabrera, Marcelo Cuello, Néstor Dancor, Alicia Giudice, Raúl Godoy, Alexis González, Carlos Hegui, Lorena Jones, Alejandra López, Gabriel Luna, José Luis Manchula, Leandro Mangini, Cristian Meriño, Marcelo Miranda, Juan Moccio, Jesús Moya, Juan Manuel Paserini, Cristian Rochón, Paola Romero, Cristian Yambrún, Cristian Zárate y Juan Carlos Zárate.