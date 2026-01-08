Bomberos de Comodoro viajaron para ayudar en los incendios en Puerto Patriada

En el marco del incendio forestal que afecta a Puerto Patriada, en la Comarca Andina de Chubut, desde la Regional 3, que incluye a Comodoro Rivadavia, Sarmiento y Rada Tilly, salieron tres unidades 4×4 para colaborar en la zona.

Según pudo saber ADNSUR, José Ayamilla, a cargo del operativo de Bomberos de la ciudad petrolera, sostuvo que los vehículos llevaron “todo el equipo forestal, y también indumentaria de interfaces, porque por ahí va a haber que trabajar seguramente en Puerto Patriada, El Hoyo y las zonas afectadas”.

“Hubo un cambio, porque se originó un incendio en Trevelin y ahí están a disposición de bomberos de la localidad, junto con otras regionales que han llegado en la parte de logística para trabajar”, agregó.

“Así que estamos esperando las novedades que ellos nos van a ir pasando. Nosotros estamos colaborando desde la asociación de Comodoro, Rada Tilly y Sarmiento con materiales, movilidad y también personal”, resaltó.

Cabe recordar que tanto la Fiscalía como el gobernador Ignacio Torres confirmaron que el fuego fue provocado de manera intencional, lo que generó la rápida coordinación de distintos equipos de emergencia para controlar el avance de las llamas. “Los miserables que prendieron fuego van a terminar presos”, advirtió el mandatario.

De esta manera, se desplegó un operativo conjunto que involucra a bomberos, personal del Servicio Provincial de Manejo del Fuego y la Policía provincial.

En tanto, durante este miércoles, acompañado por el ministro del Interior, Diego Santilli; el intendente de El Hoyo, César Salamín; y el fiscal Carlos Díaz Mayer, anunció que se ofrecerá una recompensa de 50 millones de pesos a quienes aporten información que permita identificar y capturar a los responsables del incendio en Puerto Patriada.