Los bomberos voluntarios de Bahía San Blas recibieron nuevo equipamiento en las últimas horas y es algo histórico logrado por la nueva Comisión Directiva. Según detallaron, con fondos propios que pudieron reunir gracias a la campaña de socios y lo colaborado por turistas, sumado a los provenientes de Nación y municipio, pudieron concretar la compra de vestimenta, calzado, equipos de comunicación, un tanque de agua y equipos de comunicación.

En cuanto a lo edilicio pudieron finalizar la sala para capacitaciones y también comenzaron con tareas de reparación y pintura. La mano de obra la realizan los voluntarios del cuerpo activo y las autoridades bomberiles agradecieron esto y también la labor constante ante cada emergencia, a su vez recalcaron el agradecimiento a los vecinos por la permanente colaboración.