El Cuartel de Bomberos de Junín incorporó una nueva autobomba forestal de última generación, tras una donación realizada por la familia Dimarco bajo su programa de Responsabilidad Social Empresaria.

El acto oficial, que contó con la presencia del intendente Juan Fiorini y autoridades de Seguridad, formalizó la entrega de esta unidad técnica diseñada para optimizar la respuesta ante incendios en zonas rurales y de difícil acceso. Desde el punto de vista técnico, la unidad se destaca por su versatilidad y potencia. Posee una capacidad de carga de 4.000 litros de agua y cuenta con cinco conexiones para mangueras, lo que permite un despliegue múltiple en el terreno.

La Cooperadora del Cuartel calificó la incorporación como un “salto de calidad gigantesco” para el servicio comunitario. Las autoridades destacaron que la gestión se realizó de forma directa y sin burocracia, priorizando la necesidad de contar con el equipo de manera inmediata para proteger la producción y la biodiversidad local.