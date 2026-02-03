Nueva unidad de abastecimiento para Bomberos Voluntarios de Chimpay

En el marco del proceso de renovación de su flota operativa iniciado en 2025, los Bomberos Voluntarios de Chimpay anunciaron la incorporación oficial de una nueva unidad de abastecimiento, identificada como Móvil 08, que permitirá optimizar la respuesta ante emergencias en la localidad y zonas aledañas.

La flamante unidad es un camión Ford F14.000, modelo 2005, equipado con un tanque con capacidad para 7.500 litros de agua, lo que representa un refuerzo clave para las tareas de combate de incendios y abastecimiento en situaciones críticas.

Desde la institución destacaron que la adquisición fue posible gracias a un esfuerzo conjunto, que incluyó fondos propios del cuartel y un aporte de 20 millones de pesos por parte del Gobierno de la Provincia de Río Negro, inversión que evidencia el acompañamiento provincial al fortalecimiento del sistema de protección civil.

Con esta incorporación, el cuartel de Bomberos Voluntarios de Chimpay continúa avanzando en la modernización de su parque automotor, con el objetivo de mejorar la capacidad operativa y brindar un servicio más eficiente y seguro a la comunidad.