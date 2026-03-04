Bomberos Voluntarios de Balcarce con nueva autobomba

La Asociación de Bomberos Voluntarios de Balcarce concretó la incorporación oficial de la Unidad 25, una moderna autobomba que ya se encuentra operativa tras un inicio de servicio sumamente particular. Mientras el vehículo era trasladado desde Buenos Aires por la Ruta 29, el personal a cargo debió detener su marcha para intervenir de urgencia en un incendio de banquina y campo en el acceso a Ramos Oteros, protagonizando así un inesperado bautismo de fuego antes de su presentación formal en la ciudad.

El jefe del Cuerpo Activo resaltó el desempeño del móvil durante esta primera intervención real, señalando que la respuesta inmediata permitió comprobar que la unidad brindará una prestación muy positiva para las necesidades del distrito. Se trata de un vehículo con tracción 4×4 y una capacidad de 3.000 litros de agua, diseñado específicamente para operar con versatilidad en distintos terrenos y escenarios de emergencia.

En cuanto a su equipamiento técnico, la Unidad 25 se destaca por ser la más avanzada de la institución en términos de prestaciones tecnológicas. El vehículo cuenta con compartimientos especializados para materiales de diversas disciplinas, un sistema automatizado para el descenso de escaleras que agiliza las maniobras de altura y un generador eléctrico incorporado para suministrar energía de forma autónoma durante servicios nocturnos o rescates complejos.

Con esta adquisición, el cuartel de Balcarce dio un salto cualitativo en su parque automotor al sumar tecnología de vanguardia que facilita el trabajo de los brigadistas. La jefatura remarcó que, si bien cuentan con otros modelos, la configuración de este nuevo móvil lo convierte en la herramienta más moderna y eficiente para enfrentar los desafíos operativos actuales, garantizando una mayor seguridad tanto para el personal como para la comunidad.