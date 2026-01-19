Bomberos Voluntarios de Rosario sumaron equipamiento

El cuerpo de Bomberos Voluntarios de Rosario dio un paso clave en la seguridad de sus integrantes al adquirir dos nuevos equipos de respiración autónoma. Esta tecnología de última generación es vital para que los efectivos puedan intervenir en incendios y ambientes contaminados sin riesgo para su salud.

La inversión total superó los 11 millones de pesos y fue posible gracias al acompañamiento económico de la ciudadanía. “Queremos informar a la comunidad que gracias al apoyo constante hemos adquirido estos equipos para acudir a las emergencias”, destacaron desde la entidad.

Los nuevos equipos de los Bomberos Voluntarios

Los equipos de respiración autónoma (ERA) son dispositivos de protección personal diseñados para permitir que los bomberos respiren aire seguro en atmósferas inmediatamente peligrosas para la vida o la salud. Estos sistemas consisten en un cilindro de aire a alta presión, un regulador y una máscara facial que aísla al usuario de gases tóxicos, humo denso y deficiencias de oxígeno durante el combate de incendios o rescates en espacios confinados.