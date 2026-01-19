Bomberos incorporaron equipamiento gracias a un subsidio nacional

Bomberos Voluntarios de General Deheza continúan fortaleciendo su capacidad de respuesta gracias al subsidio nacional recibido en octubre de 2025, que permitió la incorporación de nuevo equipamiento esencial para el servicio a la comunidad.

Con los fondos asignados, el cuartel concretó la compra de estabilizadores por un monto de $1.568.200 y de cuatro líneas de incendio, con una inversión de $2.510.120. El total invertido asciende a $4.078.320, destinados íntegramente a mejorar los recursos operativos.

Desde la institución destacaron que cada adquisición representa un avance significativo en materia de seguridad, ya que no solo optimiza la respuesta ante emergencias, sino que también contribuye al cuidado y protección del personal bomberil y de los vecinos de la localidad.

La incorporación de este equipamiento refuerza el compromiso permanente de Bomberos Voluntarios de General Deheza con la prevención, la eficiencia operativa y la seguridad de toda la comunidad.