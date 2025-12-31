Se negó a declarar el ex bombero acusado de incendiar la casa de un compañero

Santa Cruz.- El ex efectivo de Bomberos detenido por el incendio intencional de la vivienda de un integrante activo de la fuerza provincial fue llevado a declaración indagatoria este lunes en El Calafate. Ante el Juzgado de Instrucción, el acusado decidió no prestar declaración y continuará detenido mientras avanza la investigación.

El sospechoso, de apellido Moreno, permanece alojado en la Comisaría Primera. El juez de la causa, Carlos Albarracín, cuenta ahora con un plazo de diez días para definir su situación procesal, mientras se aguardan pericias clave y se incorporan nuevas pruebas al expediente.

Cómo fue la detención y el avance de la causa

Moreno, ex integrante del cuerpo de Bomberos, fue aprehendido el sábado luego de presentarse por sus propios medios en la Comisaría Segunda, tras no ser hallado por la Policía en su domicilio. Cumplidas las seis horas legales, el Juzgado ordenó que continuara detenido.

Desde el inicio de la investigación, la principal hipótesis apunta a un conflicto personal de larga data entre el acusado y el bombero damnificado, relacionado con una disputa sentimental. El propio afectado habría señalado al ex bombero como principal sospechoso.

“Desde un primer momento, la investigación se orientó hacia una persona del entorno cercano de la víctima”, indicaron fuentes vinculadas a la causa.