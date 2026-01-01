CUO: Incendios Forestales en Neuquén y La Pampa

En plena temporada de incendios forestales los bomberos voluntarios de todo el país trabajan en diferentes puntos del país. Por tal motivo, se encuentran en alerta y activando protocolos de prevención y actuación temprana para evitar su propagación.

Neuquén:

Desde el 28 de diciembre, bomberos voluntarios de Junín de los Andes se encuentran trabajando en la zona de estancia Chacayal en dicha localidad.

También, forma parte del operativo, el Plan Provincial de Manejo del Fuego.

Luego de tareas de extinción, al día siguiente, se declaró “CONTENIDO” y una guardia de cenizas, pero como consecuencia de un fuerte viento se reactivó hacia el flanco izquierdo.

“Continuamos trabajando sobre la línea de fuego con ataque directo de agua desde las autobombas y fajas de brigadistas. Unas horas después el fuego se contuvo. Se estima que hasta el momento fueron afectadas 740 hectáreas”, expresó el director de operaciones, Cmte.Gral. Carlos Mansilla.

La Pampa

Desde noviembre, más de 20 asociaciones de bomberos voluntarios de La Pampa desarrollan diferentes tareas de extinción de fuego en diferentes zonas de toda la provincia.

La Coordinación de Operaciones La Pampa expresó que continúan en alerta , con todas las zonales , en el cual ya está lista para intervenir la Brigada Provincial, conformada por bomberos voluntarios de distintos cuarteles.

También, informaron que de noviembre a diciembre se llevan quemadas, en la provincia, aproximadamente 83000 hectáreas.

Fuente y foto: bomberosra.org.ar