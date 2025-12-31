Bomberos Voluntarios de Wanda celebraron su 40º aniversario

Se realizó un almuerzo en conmemoración a manera de festejo y agasajo por el 40º aniversario del Cuartel de Bomberos Voluntarios de esta ciudad. De esta manera, se hizo un cierre de año con quienes dan de manera voluntaria su servicio a disposición de la comunidad para ayudar.

La actividad finalizó con la entrega de certificados y distinciones honoríficas a cadetes, aspirantes y bomberos que forman parte de esta institución. En representación del municipio local asistió la secretaria de Gobierno, Sandra Gamarra, y los concejales Romina Segovia y Fabiana Wachnitz.