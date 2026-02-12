San Martín de los Andes fue sede de una histórica capacitación internacional

La Asociación de Bomberos Voluntarios de San Martín de los Andes se consolidó como el epicentro de la formación profesional en la cordillera al albergar una instrucción de alto nivel internacional. La capacitación estuvo a cargo de la organización francesa SPAI (Sapeurs-Pompiers d’Actions Internationales) y se centró en la especialidad GRIMP, un sistema de reconocimiento e intervención en medios peligrosos de referencia mundial.

De la formación participaron alrededor de 20 rescatistas pertenecientes a cuerpos de bomberos de toda la zona sur de la provincia, incluyendo delegaciones de Junín de los Andes, Villa Lago Meliquina y Villa La Angostura, además de personal del Departamento ICE del Parque Nacional Lanín.

Formación en escenarios de alta complejidad

La metodología GRIMP está diseñada específicamente para intervenciones en entornos donde los medios convencionales de rescate resultan insuficientes debido a la verticalidad o la dificultad del terreno. Durante las jornadas, los brigadistas y bomberos perfeccionaron técnicas avanzadas para operar en escenarios críticos, una formación esencial dada la geografía montañosa de la región.

Instructores de élite francesa

El programa fue liderado por dos expertos del servicio de rescate de Francia, quienes aportaron décadas de experiencia operativa:

Suboficial Jefe Matthieu Gueguen: Especialista GRIMP desde 1999, con una vasta trayectoria en rescate en montaña, nieve y operaciones heliportadas.

Teniente Jean-Charles Aguilera: Especialista desde 2003 y experto en intervenciones técnicas en cañones y entornos de difícil acceso.

Fortalecimiento regional

Esta instrucción no solo elevó el nivel técnico de los participantes, sino que también fomentó la interoperabilidad entre las distintas instituciones de emergencia de la Patagonia. La presencia de instructores internacionales en San Martín de los Andes reafirmó el compromiso de la región con la excelencia y la seguridad en el servicio de rescate técnico.