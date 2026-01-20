EE.UU. concreta donativo a Bomberos para combatir incendios forestales

Presidente Nacional de Bomberos, Juan Carlos Field, recibió un donativo de la embajada de Estados Unidos en Chile, el cual consiste en herramientas para combatir los incendios forestales en la zona centro sur del país. El valor de donativos es de 40 mil dólares, según expuso el líder de la institución bomberil. Explicó que estas herramientas son útiles para combatir los incendios forestales, pues estos se combaten de forma distinta a los estructurales: “Se extinguen segregando el combustible o realizando ‘cortafuergos'”.

“Son materiales muy específicos y de alto costo”, añadió y precisó que los aportes serán distribuidos mañana. “Habla muy bien de las relaciones bilaterales y habla muy bien de la relación que tenemos con la embajada de Estados Unidos”, señaló. En su cuenta de X, el embajador Brandon Judd indicó que “el presidente Trump me ha autorizado a apoyar a Chile con una donación de asistencia para enfrentar los incendios forestales”. En el mismo mensaje añadió que “en los momentos más difíciles, Estados Unidos acompaña a Chile con acciones concretas para proteger las comunidades, vidas y recursos naturales”.

Fuente: Emol.com – www.emol.com