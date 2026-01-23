Reconocimiento al apoyo en comunicaciones de emergencia

En el marco de la reciente emergencia que afectó a la localidad de El Hoyo, el Cuartel de Bomberos Voluntarios destacó públicamente el valioso aporte realizado por el radioaficionado Damián Pérez (LU7WDA), quien cumplió un rol clave en el sostenimiento de las comunicaciones operativas durante toda la semana crítica.

La labor de Pérez se desarrolló desde el propio cuartel, donde permaneció durante extensas jornadas que, en varios casos, se extendieron hasta la madrugada. Su trabajo permitió garantizar enlaces estables y confiables, fundamentales para la coordinación de recursos y la toma de decisiones en momentos de alta exigencia operativa.

Desde la institución bomberil subrayaron que el compromiso, la predisposición permanente y el carácter desinteresado de su colaboración fueron determinantes para fortalecer el sistema de respuesta ante la emergencia, demostrando una vez más la importancia del trabajo articulado entre organismos y voluntarios.

El reconocimiento pone en valor el espíritu solidario y el aporte que cada actor puede realizar desde su ámbito específico, reafirmando que el trabajo conjunto y la vocación de servicio son pilares esenciales para el cuidado de la comunidad.