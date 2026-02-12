El Cuartel de 9 de Julio recuperó su Escalera Mecánica

Luego de dos meses de gestión y trabajos técnicos, la Asociación de Bomberos Voluntarios de 9 de Julio reincorporó a su flota operativa la unidad de Escalera Mecánica. La reparación total del equipo demandó una inversión de 20.920.000 pesos, permitiendo que la unidad regrese al servicio en óptimas condiciones tras superar una serie de pruebas de seguridad y funcionamiento.

El presidente de la Comisión Directiva, Martín Del Castillo, confirmó que el costo de la reparación fue cancelado en su totalidad. Para ello, se utilizaron fondos provenientes del subsidio nacional, tal como estaba programado en la planificación financiera de la institución. Además, se sumaron recursos generados por el Desfile Navideño de diciembre de 2025, que dejó un saldo de 1.789.829 pesos, fundamentales para afrontar estos gastos extraordinarios.

Detalles técnicos y operativos

El jefe del Cuerpo Activo, Sergio Fernández, informó que las tareas de mantenimiento se llevaron a cabo en un taller especializado en unidades escalantes ubicado en la localidad de Pilar. Los trabajos incluyeron:

Recorrido general: Se reemplazaron piezas críticas del sistema.

Actualización tecnológica: Aunque la unidad no es nueva, se destacó que el sistema operativo y de computación regresó con estándares similares a los de un equipo sin uso.

Mantenimiento preventivo: Se establecieron protocolos de movimientos periódicos para garantizar que el mecanismo esté listo ante cualquier emergencia.

Importancia estratégica para la ciudad

Fernández subrayó que esta herramienta es vital para el rescate en altura y para el combate de incendios de gran magnitud. La escalera permitió recuperar la capacidad de arrojar agua desde un plano elevado en situaciones donde el ataque horizontal resulta insuficiente o inaccesible para los efectivos.

Finalmente, las autoridades adelantaron que, en el transcurso del año, la institución aguarda el cobro de un nuevo subsidio nacional por un valor de 94 millones de pesos, lo cual permitirá continuar con el desarrollo y sostenimiento de los gastos operativos del cuartel.