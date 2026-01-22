Miguelina Retamal es la primera mujer en los Bomberos Zapadores

Entre Ríos.- Miguelina Retamal dejará su nombre grabado en la historia de la provincia luego de sumarse al Cuartel de Bomberos Zapadores de Entre Ríos. Se trata de la primera mujer en integrar esta institución en sus 137 años de existencia.

Retamal, de 30 años, es oficial de policía y licenciada en seguridad pública. Su ingreso al cuerpo se concretó tras tomar la decisión personal de realizar el curso de formación el año pasado, donde fue la única mujer en participar y graduarse. Desde hace una semana, ya cumple funciones operativas en la dependencia.

En diálogo con Canal 9 Litoral, la oficial destacó la importancia de este paso: “La idea es dar hincapié a nuevos cursos, invitar a nuevas compañeras a participar de esta área tan linda de la policía”. Según explicó, la ausencia previa de mujeres no se debía a una prohibición, sino a que no se había dado la decisión de postularse anteriormente.

Sobre su rol actual, Retamal detalló que se desempeña como oficial de servicio. Su tarea es dual: por un lado, está capacitada para combatir el fuego y salir a intervenciones ante siniestros; por el otro, trabaja en el área pericial, realizando informes técnicos para la Fiscalía de turno tras los incendios.

“Los compañeros me brindaron mucha ayuda, fue un curso muy lindo y dinámico”, aseguró sobre su formación, agradeciendo el recibimiento tanto de sus jefes como del resto del equipo, quienes tomaron su llegada con “sorpresa” pero con gran predisposición.

Antes de llegar a Zapadores, Retamal prestó servicio en diversas comisarías de Paraná y su último destino fue en Colonia Avellaneda. Proveniente de una familia policial —su pareja también integra la fuerza—, relató con emoción cómo viven este cambio sus hijos de 4 y 6 años: “Ser bombero ya pasó a otra etapa, es ser ese héroe que ellos esperaban”.

Para finalizar, la flamante bombera zapadora dejó un mensaje para alentar a otras mujeres de la fuerza: “Que se animen, que conozcan la división. El personal femenino puede aportar cosas que suman”, concluyó.

Fuente y foto: ahora.com.ar