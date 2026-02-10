capacitación en rescate acuático de los Bomberos de Salliqueló

El pasado domingo 8 de febrero de 2026, los integrantes del Cuerpo Activo de los Bomberos Voluntarios de Salliqueló llevaron a cabo una intensa práctica de rescate en aguas. La actividad tuvo lugar en el natatorio del Club Jorge Newbery, donde los efectivos se reunieron desde horas tempranas de la mañana para fortalecer sus capacidades de respuesta ante emergencias hídricas.

La jornada fue organizada por el Área de Capacitación de la Institución y contó con la instrucción de miembros del propio Cuerpo Activo, quienes además forman parte de la Brigada Especial de Rescate en Aguas (BERA 7). Esta formación se integró dentro del cronograma de capacitaciones mensuales obligatorias exigidas por el sistema federativo, cuyo objetivo es mantener la excelencia en la preparación operativa del personal.

Desarrollo de la instrucción

Durante el encuentro, los participantes trabajaron de manera rotativa en tres estaciones de entrenamiento técnico:

Rescate con kayaks: Maniobras de aproximación y estabilización.

Cuerdas y nudos: Técnicas aplicadas a entornos acuáticos.

Rescate estilo guardavidas: Procedimientos de remolque y extracción de víctimas.

Complementariamente, los bomberos realizaron ejercicios de apnea, nado y buceo, extendiendo las actividades hasta cerca del mediodía.

Reconocimientos y agradecimientos

Desde la Institución se destacó la importancia de estos espacios para la seguridad de la comunidad. Asimismo, las autoridades expresaron un agradecimiento especial al Club Jorge Newbery, entidad que cada temporada estival cede sus instalaciones para facilitar la formación de los servidores públicos.

Para finalizar, se resaltó el compromiso de los bomberos con la capacitación continua y el apoyo incondicional de sus familias. Este crecimiento profesional no solo optimiza los servicios de emergencia, sino que provee herramientas vitales para situaciones de la vida cotidiana.