Mueren tres bomberos combatiendo incendio en Matamoros

Tres bomberos perdieron la vida y dos más resultaron lesionados mientras combatían un intenso incendio en una planta maquiladora de Matamoros, Tamaulipas, según confirmó el gobierno estatal.

El siniestro ocurrió en la madrugada de este viernes 23 de enero en la fábrica Spellman, ubicada en el Parque Industrial de Matamoros. Las llamas, que alcanzaron varios metros de altura, obligaron a evacuar no solo esta planta, dedicada al ensamble de componentes de alto voltaje, sino también al personal de al menos dos maquiladoras cercanas.

Se reportó que elementos de Protección Civil municipal lograron inicialmente contener el fuego, pero posteriormente se registró una nueva explosión que avivó el fuego, requiriendo el apoyo de la Marina y el Ejército Mexicano.

La vocería del estado de Tamaulipas informó que, “debido al colapso de una estructura“, varios elementos de emergencia tuvieron que ser trasladados para recibir atención médica. El saldo fue de tres bomberos fallecidos y dos lesionados.

Las autoridades expresaron su pesar. “Desde esta Vocería lamentamos profundamente el fallecimiento de quienes perdieron la vida en el cumplimiento de su deber y expresamos nuestras más sinceras condolencias a sus familias, compañeros y seres queridos“, señaló el comunicado.

De acuerdo con los primeros reportes recabados por las autoridades, el incendio “se habría originado por un corto circuito“.