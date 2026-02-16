Vecinos de Real del Padre impulsaron la creación de su propio cuartel

Un grupo de vecinos de Real del Padre presentó una iniciativa para dotar a la localidad de su propio cuerpo de bomberos voluntarios. El proyecto surgió ante la creciente necesidad de contar con un servicio de emergencias autónomo, dada la ubicación geográfica del pueblo y las demoras logísticas actuales.

Según informaron los impulsores de la propuesta, la localidad se encuentra a unos 18 kilómetros tanto de la zona urbana de Villa Atuel como de General Alvear. Esta distancia provocaba que, ante cualquier siniestro o requerimiento de rescate, los tiempos de desplazamiento de los cuarteles vecinos superaran habitualmente los treinta minutos, un factor crítico en situaciones de vida o muerte.

Fundamentos del proyecto

La iniciativa no solo se centró en la respuesta ante siniestros, sino que estableció bases sólidas en dos ejes principales:

Prevención y extinción: Lograr una respuesta inmediata para evitar que los incendios se propaguen.

Formación educativa: Brindar capacitación en atención básica de la salud y primeros auxilios.

Un espacio para la juventud

Además de los beneficios operativos, los vecinos destacaron que la creación del cuartel permitiría ofrecer a los jóvenes de la zona la posibilidad de formarse en la gestión de emergencias. Para la comunidad, el establecimiento de esta institución fue visto como un paso fundamental para fortalecer la seguridad y el sentido de pertenencia local.