Picún Leufú fortalece su capacidad con una nueva unidad de rescate vehicular

La Asociación de Bomberos Voluntarios de Picún Leufú concretó una importante mejora en su equipamiento operativo con la incorporación del Móvil 14. Se trata de una camioneta RAM 1500 con tracción 4×4, la cual fue adquirida y configurada técnicamente para especializarse en intervenciones de rescate vehicular, una de las demandas más críticas para el cuartel debido a su ubicación estratégica en la red vial neuquina.

La elección de esta unidad de gran porte responde a la necesidad de contar con un vehículo versátil y potente, capaz de transportar herramientas hidráulicas de corte, sistemas de estabilización y equipos de iluminación hacia zonas de accidentes de manera veloz y segura. Al contar con tracción integral, el Móvil 14 garantiza que el personal pueda acceder a escenarios de emergencia incluso en terrenos complejos o bajo condiciones climáticas adversas, comunes en la región.

Desde la institución destacaron que esta adquisición representa un salto cualitativo en la logística de rescate. El equipamiento específico instalado en la unidad permite optimizar los tiempos de respuesta, un factor que resulta determinante para la supervivencia de las víctimas en siniestros viales. Con esta inversión, el cuerpo activo suma una herramienta de vanguardia que complementa la flota existente y eleva los estándares de seguridad para todos los usuarios de las rutas de la zona.