Puerto Montt: La Octava Compañía incorpora un carro de rescate pesado

El Cuerpo de Bomberos de Puerto Montt ha marcado un precedente en la región con la incorporación oficial de una nueva unidad multipropósito de rescate para su Octava Compañía. Este vehículo, fabricado íntegramente en Europa, se distingue a simple vista por su carrocería en color amarillo de alta visibilidad, una elección técnica diseñada para maximizar la seguridad del personal durante operaciones de emergencia en condiciones climáticas adversas o de baja luminosidad. La llegada de esta máquina refuerza sustancialmente la capacidad operativa de la institución, posicionándola a la vanguardia en la protección de la comunidad del sur del país.

Lo que hace verdaderamente disruptiva a esta unidad es su configuración: se trata del primer modelo C-6 entregado a Bomberos de Chile que prescinde de estanque y bomba hidráulica, destinando la totalidad de su estructura a labores específicas de rescate pesado. Gracias a este diseño innovador, el carro maximiza sus 12 metros cúbicos de espacio distribuidos en siete compartimentos técnicos, permitiendo una organización estratégica del equipamiento de corte, expansión y estabilización. Esta especialización asegura que cada centímetro del vehículo esté al servicio de la eficiencia y la rapidez en situaciones donde la vida de las personas depende de una intervención técnica precisa.

En cuanto a su robustez mecánica, el equipo está montado sobre un chasis Scania P410 XT 4×2 con transmisión Opticruise, lo que garantiza potencia y tracción en terrenos complejos. La cabina modular cuenta con capacidad para trasladar a ocho rescatistas debidamente equipados, asegurando que la dotación completa llegue al lugar del siniestro de manera segura. Además, la unidad incorpora tecnología de punta como una torre de iluminación LED de 80 mil lúmenes, un winche eléctrico de alta capacidad y un sistema de bandejas deslizables que facilita el despliegue de herramientas en segundos, consolidando a Puerto Montt como un referente en equipamiento de rescate a nivel nacional.