Bomberos incorporan cámara térmica y nuevos equipos de respiración

El Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Las Rosas ha dado un paso trascendental en la modernización de su equipamiento de protección personal y ataque al fuego. La institución anunció la incorporación oficial de una cámara termográfica de última generación y cuatro equipos de respiración autónoma (ERA), adquisiciones estratégicas diseñadas para optimizar la respuesta operativa en escenarios de visibilidad nula y atmósferas contaminadas. Estas herramientas no solo elevan la eficiencia del servicio, sino que representan una inversión directa en la integridad física de los bomberos que intervienen en la primera línea de fuego.

La llegada de la cámara térmica marca un antes y un después en las tareas de búsqueda y rescate. Este dispositivo permite a los efectivos “ver” a través del humo denso y la oscuridad total, identificando focos ígneos ocultos tras paredes o techos, y localizando víctimas por su rastro de calor en segundos. Por su parte, los cuatro nuevos equipos de respiración autónoma garantizan una fuente de aire seguro y confiable, permitiendo a los rescatistas trabajar con mayor autonomía y protección pulmonar frente a gases tóxicos y altas temperaturas, factores críticos en incendios estructurales y químicos.

Desde la jefatura de Las Rosas destacaron que estas compras se enmarcan en un plan continuo de mejora tecnológica. El objetivo es que, ante cada salida del cuartel, el personal cuente con los mejores estándares de seguridad disponibles en el mercado internacional. Con esta nueva dotación, los Bomberos de Las Rosas refuerzan su compromiso con la comunidad santafesina, consolidando una fuerza de tarea mejor equipada, más rápida y, sobre todo, preparada para enfrentar los desafíos más complejos del socorro moderno.