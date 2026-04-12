Abigail e Iván celebraron su unión rodeados por el cuartel funense

Lo que comenzó como un encuentro casual en una aplicación de citas se transformó este fin de semana en un hito para la comunidad de Funes. Abigail e Iván contrajeron matrimonio en una ceremonia que quedará marcada en la historia local: por primera vez, el cuerpo de Bomberos Voluntarios de Funes realizó una guardia de honor para escoltar a los novios, simbolizando el estrecho vínculo entre la vida personal y la vocación de servicio.

Entre nervios y una alegría desbordante, la pareja recibió este homenaje inédito frente a familiares y amigos. Aunque inicialmente planeaban algo sencillo, la presencia del cuerpo activo transformó el evento en una escena cargada de orgullo institucional. “Es muy lindo que estén ellos porque también son parte de la familia”, expresaron los recién casados, emocionados por el despliegue de sus compañeros que, con uniformes de gala, formaron el tradicional pasillo de honor.

Esta celebración no solo festeja el amor de Abigail e Iván, sino que refuerza el sentido de pertenencia dentro de los cuarteles. En Funes, la familia bomberil demostró que su compromiso va más allá de las emergencias, acompañando a sus integrantes en los momentos más trascendentales de sus vidas. Una jornada donde la emoción y la historia de amor se fundieron con los valores de la institución.